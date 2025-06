Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Festnahme am Flughafen - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Friedrichshafen (ots)

Bei der Ausreisekontrolle der Bundespolizei am Bodensee-Airport in Friedrichshafen wurde am Mittwoch (4. Juni 2025) ein Haftbefehl bei einem 35-jährigen österreichischen Staatsbürger vollstreckt.

Der Mann wollte am späten Nachmittag mit einem Flug von Friedrichshafen nach Antalya ausreisen. In der grenzpolizeilichen Kontrolle wurde jedoch ein offener Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Kempten festgestellt. Das Amtsgericht Sonthofen verurteilte den 35-Jährigen 2023 rechtskräftig wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe in Höhe von 2.100 Euro, die er bislang jedoch nicht beglich.

Einer drohenden ersatzweisen Freiheitsstrafe entging der Österreicher gestern durch Zahlung der offenen Geldstrafe. Seinen geplanten Flug konnte er zunächst nicht antreten. Er setzte seine Reise nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen fort.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell