Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt 2400 Euro

Konstanz (ots)

Bei der Einreisekontrolle der Bundespolizei am Grenzübergang Emmishofer Tor in Konstanz wurde am Montag (9. Juni 2025) ein Haftbefehl bei einem 31-jährigen deutschen Staatsbürger vollstreckt. Der Mann wollte in den frühen Morgenstunden nach Konstanz einreisen. In der grenzpolizeilichen Kontrolle wurde jedoch ein offener Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Stuttgart festgestellt. Das Amtsgericht Nürtingen verurteilte den 31-Jährigen 2023 rechtskräftig wegen Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe in Höhe von 2400 Euro, die er bislang jedoch nicht beglich. Einer drohenden ersatzweisen Freiheitsstrafe entging der Deutsche gestern durch Zahlung der offenen Geldstrafe und konnte im Anschluss seine Reise fortsetzen.

