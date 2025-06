Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ohrfeige für Scherz kassiert

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Samstagabend war ein 28-Jähriger mit seiner 25-jährigen Bekannten in Gotha - Ost unterwegs. Aufgrund der hohen Temperatur bespritzte der alkoholisierte junge Mann seine Bekannte leicht mit Wasser. Diese reagierte prompt mit einer Ohrfeige und kratzte den Mann zudem leicht am Hals. Anschließend entfernte sich die Dame. Der junge Mann rief die Polizei und erstattete Anzeige wegen Körperverletzung. (rd)

