LPI-GTH: Verstoß gegen die 0,5 Promillegrenze und ohne Fahrerlaubnis

Crawinkel (Landkreis Gotha) (ots) - In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages wurde ein 48-jähriger Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeuges in der Schenksgasse einer Verkehrskontrolle unterzogen. Wie sich herausstellte war das Fahrzeug nicht versichert. Weiterhin war der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte zudem einen Wert von rund 1,2 Promille. Der Mann wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus ...

