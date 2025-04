POL-FR: Lottstetten/ Nack: Diebstahl von Bargeld aus Auto - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots) - Am Sonntagnachmittag, 06.04.2025, gegen 15 Uhr befuhr ein 53-jähriger Motorradfahrer die L 157 von Ühlingen kommend in Fahrtrichtung Gurtweil. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Fahrer in einer Linkskurve zu Fall und rutschte in einen neben der Fahrbahn verlaufenden Felsen. Hierbei verletzte er sich und wurde durch den Rettungsdienst in eine ...

mehr