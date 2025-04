Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkrs. Breisgau-Hochschwarzwald - diverse Verkehrskontrollen durchgeführt

Freiburg (ots)

Am Freitag, 04.04.2025, in der Zeit von 09:00 Uhr bis 14:00 Uhr, führte das Polizeirevier Titisee-Neustadt eine gemeinsame Fahndungskontrolle mit der BAB Fahndung sowie dem Bundesamt für Logistik und Mobilität durch. Hierbei wurde der Verkehr von Freiburg kommend in Fahrtrichtung Donaueschingen auf dem Parkplatz der Tank- und Rastanlage an der B31 im sogenannten "Rötenbacher Wald" kontrolliert. Unter anderem wurde hier ein 40-jähriger Autofahrer kontrolliert, welcher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Weiter ergaben sich Verstöße wegen Ermächtigen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstöße gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz sowie gegen die Abgabenordnung.

Im Rahmen der Streifentätigkeit wurde am Samstag, 05.04.2025, gegen 00:15 Uhr ein Pkw-Führer in Löffingen anlasslos einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten bei diesem Atemalkoholgeruch sowie weitere Ausfallerscheinungen, welche auf eine eventuelle Beeinflussung von Betäubungsmitteln hindeuteten, festgestellt werden. Bei den weiteren polizeilichen Maßnahmen konnten bei dem 46-jährigen Mann eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden. In der Folge wurde der Mann zur Blutentnahme in eine nahegelenge Klinik verbracht, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Am Sonntag, 06.04.2025, gegen 01:00 Uhr wurde ein 20-jähriger Verkehrsteilnehmer in Altglashütten, auf Höhe des dortigen Skilifts, mit seinem Pkw kontrolliert. Hierbei konnte bei dem Fahrzeugführer deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden, worauf ein durchgeführter Atemalkoholtest die Alkoholbeeinflussung bestätigte. Auf den Autofahrer kommen nun ein Fahrverbot sowie ein empfindliches Bußgeld zu.

