POL-FR: Dogern: Brand eines Wohnhauses (Erstmeldung)

Freiburg (ots) - Am Freitagmittag, gegen 13.30 Uhr, befährt ein Krad-Fahrer die L 131 von Schönau in Richtung Badenweiler. Vor einer Rechtskurve setzt er zum Überholvorgang an und schert auf die linke Fahrbeinseite aus. Dort kommt es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw. Der 57. Jährige wurde durch die Kollision so schwer verletzt, dass er mit einem ...

