POL-WES: Kamp-Lintfort - Unbekannter schlägt Schiedsrichter ins Gesicht

Moers (ots) - An diesem Montag um 3.10 Uhr verübten Unbekannte einen Blitzeinbruch in ein Juweliergeschäft an der Steinstraße. Zeugen wachten durch einen lauten Knall in der Nacht auf und beobachteten den Einbruch. Sie sahen, wie zwei Männer aus dem Geschäft kamen und Säcke in einen Pritschenwagen luden. Mit dem Fahrzeug flüchteten sie Richtung Unterwallstraße. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. ...

