Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Polizei sucht Zeugen nach Blitzeinbruch

Moers (ots)

An diesem Montag um 3.10 Uhr verübten Unbekannte einen Blitzeinbruch in ein Juweliergeschäft an der Steinstraße.

Zeugen wachten durch einen lauten Knall in der Nacht auf und beobachteten den Einbruch. Sie sahen, wie zwei Männer aus dem Geschäft kamen und Säcke in einen Pritschenwagen luden. Mit dem Fahrzeug flüchteten sie Richtung Unterwallstraße.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Erster Täter: 1,80 bis 1,90 Meter groß, muskulös, er soll Handschuhe und eine Sturmhaube getragen haben.

Der Komplize: circa 1,80 bis 1,85 Meter groß, bekleidet mit Arbeitshose, dunkler Jacke, dunklen Schuhen und einer Sturmhaube.

Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841 / 171-0 entgegen.

DF (Ref-Nr. 241209-0439)

