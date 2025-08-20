PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDTR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Konz (ots)

In dem Zeitraum vom 18.08.2025, 20:30 Uhr bis zum 19.08.2025, 12:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz des ehemaligen REWE-Marktes, An der Lichtsmühle 1, 54329 Konz, zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher hat beim Ein- oder Ausparken einen anderen Pkw beschädigt. Der Fremdschaden beläuft sich auf cirka 500 Euro. Personen, die sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verursacher geben können werden gebeten sich mit der Polizeiwache Konz (06501/9268-0) in Verbindung zusetzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier

Telefon: 0651-9779-0
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

