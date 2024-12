Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Betrugsversuch durch falsche Polizeibeamte - Aktuell persönlich an der Haustür - Polizei sucht Zeugen und gibt Hinweise

Elmshorn (ots)

Am Montagmittag (16.12.2024) ist es im Koppeldamm zu einem Betrugsversuch durch falsche Polizeibeamte gekommen. In diesem Fall erfolgte die Tat nicht am Telefon, sondern persönlich an der Haustür.

Nach bisherigen Erkenntnissen klingelten gegen 13:30 Uhr zwei Männer an der Haustür einer 90-jährigen Seniorin. Man gab vor, dass es einen Einbruch gegeben habe und man nun den Tatort begehen sowie persönliche Daten notieren müsste.

Die Geschädigte hinterfragte die Angaben und verlangte von den Männern das Vorzeigen eines Dienstausweises. Diesen konnten die zwei kräftig gebauten Männer nicht vorweisen und entfernten sich zügig in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Elmshorn führt die Ermittlungen zu einem Betrugsversuch und nimmt Hinweise zu verdächtigen Personen, die sich am Montag im Koppeldamm aufhielten, unter der Rufnummer 04121-803-0 entgegen.

In diesem Fall handelte die betroffene Seniorin genau richtig. Sie ließ sich nicht unter Druck setzen und bestand auf eine Legitimation durch die ihr unbekannten Personen. Als Misstrauen aufkam, verweigerte sie den Einlass in ihr Haus und informierte die Polizei. Daher kam es hier glücklicherweise zu keinem Vermögensschaden.

Für weitere Informationen können sich Bürgerinnen und Bürger bei bestehender Unsicherheit im Umgang mit derartigen Betrugsversuchen an jede örtliche Polizeidienststelle oder gleichermaßen an das Sachgebiet Prävention der Polizeidirektion Bad Segeberg wenden (Bad Segeberg 04551-884-2141, Pinneberg 04101-202-0). Dort erhalten vermeintliche Opfer, Angehörige, aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter örtlicher Geldinstitute, entsprechende Hinweise.

Wertvolle Sicherheitstipps für Seniorinnen und Senioren sind dem Bereich der Prävention der Homepage der Landespolizei Schleswig-Holstein unter

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/Praevention/Seniore n/_artikel/sicherheitstipps_artikel.html sowie der Internetpräsenz der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes unter

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick

unmittelbar zu entnehmen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell