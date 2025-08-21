PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsgefährdung auf der B270 - Polizei sucht Zeugen

Idar-Oberstein (ots)

Am heutigen Morgen, 21. August 2025, kam es gegen 07:45 Uhr zu gleich zwei gefährlichen Überholmanövern auf der Bundesstraße 270, bei denen andere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden.

Ein grüner VW Polo mit Zulassungskennzeichen des Landkreises Birkenfeld (BIR) befuhr die B270 in Richtung Idar-Oberstein. Auf Höhe der Ortslage Oberreidenbach überholte der Fahrer des Polo trotz Gegenverkehr sechs Fahrzeuge. Die entgegenkommen Fahrzeuge mussten stark abbremsen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Wenig später, auf Höhe der Zufahrt zum Gewerbegebiet, setzte der Polo-Fahrer zu einem weiteren waghalsigen Überholmanöver an. Er überfuhr hierbei die Sperrfläche sowie die Linksabbiegerspur und überholte so drei weitere Fahrzeuge, obwohl sich erneut Gegenverkehr näherte.

Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen. Zeugen, die diese Vorfälle beobachten konnten oder selbst gefährdet wurden, werden dringend gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781-561-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781/561-0
E-Mail: PIIdar-Oberstein@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren