POL-PDTR: Sachbeschädigung an PKW in Morbach-Gonzerath

Morbach (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag, dem 19.08.2025 und Mittwoch, dem 20.08.2025, beschädigte ein bislang unbekannter Täter in der Straße "Hinterm Born" in Morbach-Gonzerath einen geparkten PKW durch Zerkratzen des Fahrzeuglacks der Fahrertür, unterhalb des Außenspiegels. Der entstandene Schaden dürfte nach ersten Erkenntnissen im vierstelligen Bereich liegen.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Morbach unter der Telefonnummer 06533 93740 oder per E-Mail an pimorbach.wache@polizei.rlp.de.

