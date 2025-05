POL-OF: Vermisste wieder da

Egelsbach (ots) - Bei dem Brand einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Haselbusch" (einstellige Hausnummern) entstand, nach vorläufigen Schätzungen, ein Sachschaden von etwa 2.000.000 Euro. Der Brand brach, so die derzeitigen Erkenntnisse am Freitagabend, gegen 20.50 Uhr, im Bereich der Küche der Dachgeschosswohnung aus. Kurz nach dem Eintreffen der Feuerwehr stand die Wohnung bereits in ...

