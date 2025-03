Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Auto in der Elisabethstraße beschädigt - Zeugen gesucht

Frankenthal (ots)

Zwischen dem 28.02.2025, gegen 18:00 Uhr, und dem 01.03.2025, gegen 01:48 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung eines geparkten Autos in der Elisabethstraße. Ein 21-Jähriger hatte zuvor sein Auto der Marke Seat in der Straße geparkt und musste später einen Schaden an diesem feststellen. Eine bisher unbekannte Person riss das Kennzeichenschild ab und steckte dies unter den Scheibenwischer des Autos. Zudem wurde der Kühlergrill des Seats beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat im Bereich der Elisabethstraße auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen?

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell