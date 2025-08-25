Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 22.08.2025 bis zum 24.08.2025

Trier (ots)

Mit insgesamt 151 erfassten Einsatzlagen (davon 29 Strafanzeigen und 19 Verkehrsunfälle) liegt ein durchschnittliches Wochenende hinter den Beamten der PI Trier. Unter anderem kam es zu folgenden Einsätzen:

Polizei stellt alkoholisierten Mann mit Messer

Trier, 23.08.25 - Am Samstagmorgen gegen 08:30 Uhr wurde der Polizei eine auffällige männliche Person gemeldet, die in der Alkuinstraße auf und ab lief und im hinteren Hosenbund ein Messer mitführte. Zudem wirkte der Mann laut Zeugen stark alkoholisiert. Zu einer konkreten Bedrohung kam es bis dahin laut Zeugen nicht. Eine unmittelbar entsandte Streife konnte den Mann kurz darauf in der Schönbornstraße antreffen. Beim Erblicken der Polizeibeamten hielt er das Messer in der Hand. Auf Ansprache ließ er es sofort fallen. Die Beamten fixierten den Mann daraufhin. Er wurde dem Gewahrsam zugeführt. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,45 Promille. Das Messer wurde sichergestellt und später vernichtet.

Polizeieinsatz nach Hausverbot in Trier - Polizist verletzt

Trier, 24.08.2025 - In den frühen Morgenstunden gegen 03:16 Uhr wurde die Polizei durch die Betreiberin einer Gaststätte in der Saarstraße über eine aggressive Kundin informiert. Die Frau sei im "Treff 39" ausfällig geworden und habe sich trotz ausgesprochenem Hausverbot geweigert, die Örtlichkeit zu verlassen. Die eingesetzten Beamten trafen die betreffende Person vor Ort an und sprachen zunächst einen Platzverweis aus, dem sie zunächst nachkam. Wenig später meldete sich die Wirtin erneut telefonisch und gab an, dass die Frau zurückgekehrt sei und sie körperlich angegriffen habe. Bei Eintreffen der Streife konnte die Verantwortliche erneut angetroffen und fixiert werden. Beim Versuch, sie zum Streifenwagen zu bringen, sperrte sich die Frau massiv. Dabei wurde ein eingesetzter Beamter verletzt und ist derzeit nicht dienstfähig. Es wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

