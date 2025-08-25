PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 22.08.2025 bis zum 24.08.2025

POL-PDTR: Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 22.08.2025 bis zum 24.08.2025
  • Bild-Infos
  • Download

Trier (ots)

Mit insgesamt 151 erfassten Einsatzlagen (davon 29 Strafanzeigen und 19 Verkehrsunfälle) liegt ein durchschnittliches Wochenende hinter den Beamten der PI Trier. Unter anderem kam es zu folgenden Einsätzen:

Polizei stellt alkoholisierten Mann mit Messer

Trier, 23.08.25 - Am Samstagmorgen gegen 08:30 Uhr wurde der Polizei eine auffällige männliche Person gemeldet, die in der Alkuinstraße auf und ab lief und im hinteren Hosenbund ein Messer mitführte. Zudem wirkte der Mann laut Zeugen stark alkoholisiert. Zu einer konkreten Bedrohung kam es bis dahin laut Zeugen nicht. Eine unmittelbar entsandte Streife konnte den Mann kurz darauf in der Schönbornstraße antreffen. Beim Erblicken der Polizeibeamten hielt er das Messer in der Hand. Auf Ansprache ließ er es sofort fallen. Die Beamten fixierten den Mann daraufhin. Er wurde dem Gewahrsam zugeführt. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,45 Promille. Das Messer wurde sichergestellt und später vernichtet.

Polizeieinsatz nach Hausverbot in Trier - Polizist verletzt

Trier, 24.08.2025 - In den frühen Morgenstunden gegen 03:16 Uhr wurde die Polizei durch die Betreiberin einer Gaststätte in der Saarstraße über eine aggressive Kundin informiert. Die Frau sei im "Treff 39" ausfällig geworden und habe sich trotz ausgesprochenem Hausverbot geweigert, die Örtlichkeit zu verlassen. Die eingesetzten Beamten trafen die betreffende Person vor Ort an und sprachen zunächst einen Platzverweis aus, dem sie zunächst nachkam. Wenig später meldete sich die Wirtin erneut telefonisch und gab an, dass die Frau zurückgekehrt sei und sie körperlich angegriffen habe. Bei Eintreffen der Streife konnte die Verantwortliche erneut angetroffen und fixiert werden. Beim Versuch, sie zum Streifenwagen zu bringen, sperrte sich die Frau massiv. Dabei wurde ein eingesetzter Beamter verletzt und ist derzeit nicht dienstfähig. Es wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Trier

Telefon: 0651-983-0
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 01:26

    POL-PDTR: Fahrraddiebstahl in Idar-Oberstein (Ortsteil Weierbach)

    Idar-Oberstein (ots) - In der Nacht von Donnerstag, dem 21.08.2025, auf Freitag, den 22.08.2025, zwischen 22:00 Uhr - 08:00 Uhr, kam es in der Straße Obere Kirchstraße in 55743 Idar-Oberstein (Ortsteil Weierbach) zu einem Diebstahl eines E-Bikes. Hierbei haben bislang unbekannte Täter ein E-Bike der Marke Haibike aus der Garage des Geschädigten entwendet. Die ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 20:58

    POL-PDTR: Unfallflucht bei Rewe in Hermeskeil

    Hermeskeil (ots) - Am Abend des 23.08.2025 vor 21:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Rewe-Markts in Hermeskeil zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort ordnungsgemäß auf einem Parkplatz am Durchgang zur Fußgängerzone geparkter Ford Fiesta, Farbe Blau, wurde hierbei vermutlich beim Rangieren auf der Beifahrerseite hinten links beschädigt. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil entgegen ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 14:30

    POL-PDTR: Unfall mit 1-jährigem Kleinkind auf Spielplatzgelände

    Ellweiler Kreis Birkenfeld (ots) - Am späten Morgen des heutigen Tages kam es zu einem Unfall auf einem nicht befriedeten Gelände eines Spielplatzes in Ellweiler. Hierbei übersah eine 34-jährige Autofahrerin beim Wenden zwischen geparkten Fahrzeugen ein auf der Wiese spielendes 1-jähriges Kind. Das Kleinkind wurde von dem Wagen der Frau erfasst und musste mit schweren Verletzungen ins Mutterkrankenhaus nach Trier ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren