Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht

Mannebach (ots)

Am Dienstag, 26.08.2025 kam es gegen 15:15 Uhr auf der K112 zwischen Tawern und Mannebach zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers, der die Strecke in Richtung Mannebach befuhr und mit seinem Außenspiegel den des entgegenkommenden grauen Mitsubishi touchierte. Am Mitsubishi entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne die erforderlichen Daten zu Schadensregulierung auszutauschen.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizei Saarburg, Tel: 06581-91550.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell