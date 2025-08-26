PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht

Mannebach (ots)

Am Dienstag, 26.08.2025 kam es gegen 15:15 Uhr auf der K112 zwischen Tawern und Mannebach zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers, der die Strecke in Richtung Mannebach befuhr und mit seinem Außenspiegel den des entgegenkommenden grauen Mitsubishi touchierte. Am Mitsubishi entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne die erforderlichen Daten zu Schadensregulierung auszutauschen.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizei Saarburg, Tel: 06581-91550.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg
PK Dubois

Telefon: 06581-91550

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 14:17

    POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht am Edeka-Markt in Birkenfeld

    Birkenfeld (ots) - Am 23.08.2025, zwischen 13:00 Uhr und 13:30 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter PKW-Fahrer die rechte Fahrzeugseite des geparkten Dacia Sandero auf dem Edeka Parkplatz in Birkenfeld. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 01:26

    POL-PDTR: Fahrraddiebstahl in Idar-Oberstein (Ortsteil Weierbach)

    Idar-Oberstein (ots) - In der Nacht von Donnerstag, dem 21.08.2025, auf Freitag, den 22.08.2025, zwischen 22:00 Uhr - 08:00 Uhr, kam es in der Straße Obere Kirchstraße in 55743 Idar-Oberstein (Ortsteil Weierbach) zu einem Diebstahl eines E-Bikes. Hierbei haben bislang unbekannte Täter ein E-Bike der Marke Haibike aus der Garage des Geschädigten entwendet. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren