Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 06.02.2025

Goslar (ots)

Am Mittwochmorgen kam es im Ortsteil Jürgenohl zu einer Verkehrsunfallflucht.

In der Zeit von 10 Uhr bis 11 Uhr wurde ein grauer Mercedes Vito mit Goslarer Kennzeichen, der auf der Parkfläche im Wendekreis in der Kneippstraße geparkt war, von einem unbekannten Fahrzeugführer am hinteren rechten Kotflügel beschädigt.

Hinweise oder Beobachtungen zum Geschehen nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegen.

+++

Am Mittwochabend beschäftigte eine weitere Verkehrsunfallflucht in der Altstadt von Goslar die Polizei.

Gegen 20 Uhr wurde auf der Glockengießerstraße ein am Fahrbahnrand geparkter grauer VW Caddy durch ein bis dahin unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Durch den Aufprall wurde der VW auf einen davor abgestellten grauen Hyundai i30 aufgeschoben. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden von 5500 Euro. Zwei aufmerksame Zeugen konnten den Beamten eine Personenbeschreibung sowie eine Beschreibung des flüchtigen Fahrzeuges mitsamt Kennzeichen nennen. Daraufhin wurde der Halter des beschriebenen Fahrzeuges an seiner Wohnanschrift in Bad Harzburg angetroffen. Die Beamten stellten bei dem 62- jährigen Mann eine starke Alkohol- und Drogenbeeinflussung fest.

Nach weiteren Befragungen wurde der Mann zur örtlichen Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde.

Gegen ihn wurden mehrere Straf- sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

+++

In der Gemeinde Liebenburg kam es am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden.

Ein 30 -jähriger Mann aus Groß Döhren befuhr gegen 23:00 Uhr mit seinem VW die Straße Am Hellebach in Groß Döhren in Richtung Hahndorf, als er laut eigenen Angaben das Lenkrad verriss und gegen einen geparkten Suzuki Grand Vitara stieß.

Durch den Unfall entstand an beiden Fahrzeugen ein geschätzter Schaden von 17.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell