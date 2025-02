Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Garagenbrand - Keine Verletzten

Vettelschoß (ots)

Am Dienstagvormittag kam es im Hübelsheckerweg in Vettelschoß zu einem Brand einer an einem Mehrfamilienhaus angrenzenden Garage. Die Feuerwehren aus Vettelschoß und St. Katharinen konnten das Feuer unter Kontrolle bringen und die Ausbreitung auf das angrenzende Mehrfamilienhaus verhindern. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Schadenshöhe sowie die genaue Brandursache sind derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Im Einsatz waren neben den örtlichen Feuerwehren die Polizei und Rettungskräfte.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz unter der Rufnummer 02644-943-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell