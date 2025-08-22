Polizeiinspektion Stade

POL-STD: 26-jähriger Motorradfahrer bei Unfall in Drochtersen schwer verletzt

Stade (ots)

Am gestrigen späten Abend gegen 22:45 h ist es auf der Landesstraße 111 in Drochtersen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Motorradfahrer schwere Verletzungen erlitt.

Der 26-jährige Suzukifahrer aus Balje war zu der Zeit mit seinem Krad auf der Landesstraße aus Richtung Stade nach Angaben von Zeugen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit kommend in Richtung Drochtersen unterwegs.

In Höhe der Unfallstelle auf der Ritscher Straße wollte er dann ein landwirtschaftliches Gespann sowie zwei dahinterfahrende Autos überholen, die in gleiche Richtung fuhren.

Der 71-jährige Fahrer des Massey Ferguson-Traktors hatte zuvor seine Geschwindigkeit verringert und seine Fahrtrichtungsänderung angezeigt, um nach links auf ein Grundstück abzubiegen.

Dem Motorradfahrer gelang es nicht mehr rechtzeitig zu bremsen oder auszuweichen und er prallte in die Front des abbiegenden Traktors. Durch den Aufprall wurde der Fahrer ca. 30 Meter weit in den Seitenraum geschleudert und dabei schwer verletzt.

Nach der Erstversorgung durch den Stader Notarzt und den Rettungsdienst musste er schließlich von der Besatzung des Rettungshubschraubers Christoph Niedersachsen aus Hannover in eine Hamburger Klinik geflogen.

Die Feuerwehr Assel wurde alarmiert und rückte an der Unfallstelle an. Die Feuerwehrleute unterstützten den Rettungsdienst, leuchteten die Unfallstelle aus und nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf. Das Motorrad wurde bei dem Unfall total beschädigt und auch der Traktor trug schwere Schäden davon. Der Sachschaden wird auf ca. 40.000 Euro geschätzt.

Die Landesstraße 111 musste für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell