POL-STD: Unbekannte Rollerfahrer stößt in Stade mit Auto zusammen und flüchtet - Polizei sucht Zeugen und Unfallbeteiligten

Stade (ots)

Am gestrigen Montagabend gegen 18:30 h ist es in Stade auf der Bundesstraße 73 im Einmündungsbereich zum Lerchenweg zu einem Unfall gekommen, für den die Polizei jetzt Zeugen und einen Unfallbeteiligten sucht.

Zu der Zeit war eine 55-jährige Audifahrerin aus Stade mit ihrem Auto auf der B 73 in Richtung Kreuzung Bremervörder Straße unterwegs und wollte nach links in den Lerchenweg einbiegen.

Dort war dann ein bisher unbekannter Rollerfahrer mit seinem Zweirad aus Richtung Mediamarkt in Richtung Kreuzung B73/74 unterwegs und auf dem Fußgängerüberweg mit ihrem Auto zusammengestoßen. Der Rollerfahrer kam zu Sturz.

Nach seinen Angaben war bei dem Unfall nicht verletzt worden. Nachdem die 55-Jährige den Einfahrtbereich frei gemacht und ihr Auto in der Nähe abgestellt hatte, ging sie zur Unfallstelle zurück.

Der Rollerfahrer hatte sich da aber bereits von der Unfallstelle in unbekannte Richtung entfernt ohne seine Personalien zu hinterlassen. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Die Audifahrerin blieb bis auf einen Schreck unverletzt, ihr Auto wurde allerdings bei dem Zusammenstoß beschädigt.

Die Polizei sucht nun den Rollerfahrer mit einem hellen Roller und Zeugen, die den Unfall beobachtet oder den Rollerfahrer gesehen haben.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

