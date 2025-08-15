Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stader Polizei sucht unbekannten Wohnungseinbrecher mit Bildern aus der Überwachungskamera

Stade (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, den 05. April 2025, 15.30 h und Sonntag, den 06. April 2025, 03:30 h ist ein bisher unbekannter Einbrecher in Stade in der Celler Straße gewaltsam in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus eingedrungen und hat diese anschließend nach brauchbarem Diebesgut durchsucht.

Dabei konnte der Unbekannte dann 'Bargeld, hochwertigen Schmuck sowie zwei EC-Karten erbeuten und damit zunächst unerkannt flüchten. Die beiden Karten wurden später von ihm dann in der Volksbankfiliale in Horneburg, an einem Geldautomaten im Modehaus Stackmann in Buxtehude und beim Elektromarkt "Mediamarkt" in Buxtehude eingesetzt.

Durch die unberechtigten Abhebungen und den Diebstahl ist ein Schaden in Höhe von ca. 15.000 Euro angerichtet worden.

Der Täter konnte an verschiedenen Stellen von Überwachungskameras aufgenommen werden und die Polizei fahndet jetzt mit den Bildern nach dem Unbekannten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

