PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Stade mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stader Polizei sucht unbekannten Wohnungseinbrecher mit Bildern aus der Überwachungskamera

POL-STD: Stader Polizei sucht unbekannten Wohnungseinbrecher mit Bildern aus der Überwachungskamera
  • Bild-Infos
  • Download
  • 2 weitere Medieninhalte

Stade (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, den 05. April 2025, 15.30 h und Sonntag, den 06. April 2025, 03:30 h ist ein bisher unbekannter Einbrecher in Stade in der Celler Straße gewaltsam in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus eingedrungen und hat diese anschließend nach brauchbarem Diebesgut durchsucht.

Dabei konnte der Unbekannte dann 'Bargeld, hochwertigen Schmuck sowie zwei EC-Karten erbeuten und damit zunächst unerkannt flüchten. Die beiden Karten wurden später von ihm dann in der Volksbankfiliale in Horneburg, an einem Geldautomaten im Modehaus Stackmann in Buxtehude und beim Elektromarkt "Mediamarkt" in Buxtehude eingesetzt.

Durch die unberechtigten Abhebungen und den Diebstahl ist ein Schaden in Höhe von ca. 15.000 Euro angerichtet worden.

Der Täter konnte an verschiedenen Stellen von Überwachungskameras aufgenommen werden und die Polizei fahndet jetzt mit den Bildern nach dem Unbekannten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Pressestelle
Rainer Bohmbach
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Stade mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Stade
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Stade
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 10:40

    POL-STD: Tageswohnungseinbrecher in Stade

    Stade (ots) - Am gestrigen Mittwoch, den 13.08.2025 sind bisher unbekannte Tageswohnungseinbrecher in Stade in der Bremervörder Straße nach dem Aufhebeln eines Schlafzimmerfensters in das Innere einer Wohnung in einem dortigen Mehrfamilienhaus eingestiegen. Dort wurde das Schlafzimmer nach brauchbarer Beute durchsucht. Was genau entwendet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht abschließend fest. Der angerichtete ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 13:20

    POL-STD: Dieseldiebe in Grundoldendorf

    Stade (ots) - Unbekannte Dieseldiebe haben in der Zeit von Montagnachmittag, 16:00 h bis Dienstagmorgen, 06:00 h in Grundoldendorf auf einem Feld vor der dortigen Biogasanlage bei einem abgestellten Raupenbagger den Tankdeckel aufgebrochen und daraus ca. 250 Kraftstoff abgezapft und entwendet. Die Polizei geht davon aus, dass der oder die Täter mit einem passenden Transportfahrzeug am Tatort gewesen sein müssen, um die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren