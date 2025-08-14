PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Tageswohnungseinbrecher in Stade

Stade (ots)

Am gestrigen Mittwoch, den 13.08.2025 sind bisher unbekannte Tageswohnungseinbrecher in Stade in der Bremervörder Straße nach dem Aufhebeln eines Schlafzimmerfensters in das Innere einer Wohnung in einem dortigen Mehrfamilienhaus eingestiegen.

Dort wurde das Schlafzimmer nach brauchbarer Beute durchsucht. Was genau entwendet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht abschließend fest.

Der angerichtete Schaden wird daher zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter 04141-102215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Pressestelle
Rainer Bohmbach
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

