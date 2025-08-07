PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Stade mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Aufmerksamer Zeuge beobachtet Kupferdieb in Harsefeld und informiert die Polizei - Täter kann flüchten - Auto und Diebesgut sichergestellt

POL-STD: Aufmerksamer Zeuge beobachtet Kupferdieb in Harsefeld und informiert die Polizei - Täter kann flüchten - Auto und Diebesgut sichergestellt
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Stade (ots)

In der vergangenen Nacht waren ein Kupferdieb in Harsefeld mal nicht erfolgreich.

Gegen 02:15 h wurde der Polizei von einem aufmerksamen Zeugen eine Personen gemeldet, die in verdächtiger Weise mit einer Leiter im Bereich des Sportplatzes in der Jahnstraße in Harsefeld unterwegs war.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte dann durch die eingesetzten Polizeibeamten auf weiteren Hinweis des Zeugen ein verdächtiger rechtsgelenkter schwarzer Vauxhall Astra mit polnischen Kennzeichen in der Nähe aufgefunden werden. In dem Kofferraum des nicht verschlossenen Autos lagen die offenbar vorher an der Sporthalle des TUS Harsefeld abmontierten Kupferdachrinnen sowie im Gebüsch in der Nähe eine Leiter.

Der mutmaßliche Täter war vorher bereits zu Fuß in die Dunkelheit geflüchtet.

Das Auto und die Leiter wurden sichergestellt und zum Buxtehuder Kommissariat gebracht.

Die Ermittlungen dauern weiter an.

Zeugen, die das Fahrzeug vor der Tat gesehen haben oder die Angaben zu möglichen Insassen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 bei der Buxtehuder Polizei zu melden.

Foto des Autos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Pressestelle
Rainer Bohmbach
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Stade mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Stade
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Stade
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2025 – 10:24

    POL-STD: Einbrecher in Wischhafener Wohnhaus

    Stade (ots) - Wie erst jetzt bemerkt und bei der Polizei angezeigt, sind bisher unbekannte Einbrecher zwischen dem 01.Juni und dem 06.August diesen Jahres in Wischhafen in der Stader Straße in ein seit Jahren leerstehendes Wohnhaus eingedrungen nachdem zuvor von ihnen die hintere Terrassentür aufgebrochen werden konnte. Der oder die Täter haben dann das Haus, die Garage sowie einen auf dem Grundstück stehenden ...

    mehr
  • 05.08.2025 – 13:39

    POL-STD: Kupferdiebe jetzt in Harsefeld aktiv, Dieseldiebe in Helmste

    Stade (ots) - 1. Kupferdiebe jetzt in Harsefeld aktiv In der vergangenen Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte in Harsefeld in der Straße Hohenfelde an einer dortigen Physiotherapiepraxis jeweils rechts und links vom Gebäude je ein Kupferfallrohr abgebaut und mitgenommen. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 600 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren