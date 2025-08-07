Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Aufmerksamer Zeuge beobachtet Kupferdieb in Harsefeld und informiert die Polizei - Täter kann flüchten - Auto und Diebesgut sichergestellt

Stade (ots)

In der vergangenen Nacht waren ein Kupferdieb in Harsefeld mal nicht erfolgreich.

Gegen 02:15 h wurde der Polizei von einem aufmerksamen Zeugen eine Personen gemeldet, die in verdächtiger Weise mit einer Leiter im Bereich des Sportplatzes in der Jahnstraße in Harsefeld unterwegs war.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte dann durch die eingesetzten Polizeibeamten auf weiteren Hinweis des Zeugen ein verdächtiger rechtsgelenkter schwarzer Vauxhall Astra mit polnischen Kennzeichen in der Nähe aufgefunden werden. In dem Kofferraum des nicht verschlossenen Autos lagen die offenbar vorher an der Sporthalle des TUS Harsefeld abmontierten Kupferdachrinnen sowie im Gebüsch in der Nähe eine Leiter.

Der mutmaßliche Täter war vorher bereits zu Fuß in die Dunkelheit geflüchtet.

Das Auto und die Leiter wurden sichergestellt und zum Buxtehuder Kommissariat gebracht.

Die Ermittlungen dauern weiter an.

Zeugen, die das Fahrzeug vor der Tat gesehen haben oder die Angaben zu möglichen Insassen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 bei der Buxtehuder Polizei zu melden.

Foto des Autos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

