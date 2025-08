Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Kupferdiebe jetzt in Harsefeld aktiv, Dieseldiebe in Helmste

Stade (ots)

1. Kupferdiebe jetzt in Harsefeld aktiv

In der vergangenen Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte in Harsefeld in der Straße Hohenfelde an einer dortigen Physiotherapiepraxis jeweils rechts und links vom Gebäude je ein Kupferfallrohr abgebaut und mitgenommen. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 600 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04164-888260.

2. Dieseldiebe in Helmste

Unbekannte Dieseldiebe haben in der vergangenen Nacht in Helmste-Sandkrug die Tanks von dort abgestellten Baufahrzeugen aufgebrochen und daraus ca. 550 Liter Kraftstoff abgezapft und mitgenommen. Der angerichtete Schaden dürfte sich auf ca. 900 Euro belaufen. Die Polizei geht davon aus, dass der oder die Täter mit einem passenden Transportfahrzeug oder Anhänger am Tatort gewesen sein müssen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fredenbeck unter der Rufnummer 04149-933510.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell