Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Kupferdiebe in Ovelgönne, Einbrecher in Himmelpfortener Möbelgeschäft, Einbrecher in zwei Geschäfte in der Buxtehuder Innenstadt

Stade (ots)

1. Kupferdiebe in Ovelgönne

Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, in Buxtehude-Ovelgönne an einem dortigen Imbissgebäude ca. 4 Meter Kupferfallrohre abmontiert und entwendet. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise an das Polizeikommissariat Buxtehude unter 04161-647115.

2. Einbrecher in Himmelpfortener Möbelgeschäft

Unbekannte Einbrecher sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Himmelpforten in der Straße "Bei der Kirche" nach dem Aufbrechen der Eingangstür in das Innere eines dortigen Möbelgeschäfts eingedrungen und haben die Bürobereiche durchsucht. Mit Laptops und einer geringen Menge Bargeld als Beute konnten der oder die Täter anschließend unbemerkt die Flucht antreten. Der angerichtete Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mehrere hundert Euro belaufen. Hinweise bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter 04144-606080.

3. Einbrecher in zwei Geschäfte in der Buxtehuder Innenstadt

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben Unbekannte in der Buxtehuder Innenstadt ein Fenster eines Schallplattenladens in der Straße "Westfleth" aufgehebelt und dann im Inneren eine geringe Menge Bargeld aus der Kasse entwendet. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

In der "Langen Straße" wurde vermutlich von denselben Einbrechern die Eingangstür eines dortigen Modegeschäfts aufgebrochen und bei der anschließenden Durchsuchung im Laden eine geringe Menge Wechselgeld aus einer Kasse erbeutet. Auch hier dürfte sich der Schaden auf mehrere hundert Euro belaufen.

Hinweise in beiden Fällen bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell