Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Ford Kuga gerammt und geflüchtet - Polizei sucht Verursacher und Zeugen, Kupferdiebe in Fredenbeck

Stade (ots)

1. Ford Kuga gerammt und geflüchtet - Polizei sucht Verursacher und Zeugen

Am Montag, den 28.07. wurde in der Zweit zwischen 10:30 h und 11:00 h in der "Kleinen Beguinenstraße" in Stade ein dort geparkter weißer Ford Kuga von einem anderen Auto erheblich beschädigt. Die Fahrerin oder der Fahrer des vermutlich grünen Verursacherfahrzeuges hat sich dann aber, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern, vom Unfallort entfernt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

2. Kupferdiebe in Fredenbeck

In der Zeit von Sonntag, den 27.07., 12:00 h bis Mittwoch, den 30.07., 10:30 h haben unbekannte Kupferdiebe in Fredenbeck in der Hauptstraße von einem Gebäude der dortigen Kirchengemeinde eine Kupferregenrinne und ein -fallrohr abmontiert und mitgenommen. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fredenbeck unter der Rufnummer 04149-933510.

