POL-STD: Radfahrer in Harsefeld gestürzt - Polizei sucht Zeugen für Fahrerflucht, Dreifaches Pech - Autofahrer zu schnell, ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs

Stade (ots) - In der vergangenen Nacht haben Kupferdiebe erneut in Harsefeld am dortigen Rathaus zugeschlagen und 3,5 Meter Fallrohr vom Hauptgebäude sowie 5 Meter Fallrohr und 9 Meter Dachrinne aus Kupfer von einem Nebengebäude abmontiert und mitgenommen. Der angerichtete Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04164-888260. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Stade Pressestelle Rainer ...

