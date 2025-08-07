PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Wischhafener Wohnhaus

Stade (ots)

Wie erst jetzt bemerkt und bei der Polizei angezeigt, sind bisher unbekannte Einbrecher zwischen dem 01.Juni und dem 06.August diesen Jahres in Wischhafen in der Stader Straße in ein seit Jahren leerstehendes Wohnhaus eingedrungen nachdem zuvor von ihnen die hintere Terrassentür aufgebrochen werden konnte.

Der oder die Täter haben dann das Haus, die Garage sowie einen auf dem Grundstück stehenden Wohnwagen durchsucht und Werkzeug, einen Rasenmäher, einen Stromerzeugen sowie Kupferleitungen entwendet.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Freiburg unter der Rufnummer 04779-926920.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Pressestelle
Rainer Bohmbach
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren