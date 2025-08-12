Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Dieseldiebe in Grundoldendorf

Stade (ots)

Unbekannte Dieseldiebe haben in der Zeit von Montagnachmittag, 16:00 h bis Dienstagmorgen, 06:00 h in Grundoldendorf auf einem Feld vor der dortigen Biogasanlage bei einem abgestellten Raupenbagger den Tankdeckel aufgebrochen und daraus ca. 250 Kraftstoff abgezapft und entwendet.

Die Polizei geht davon aus, dass der oder die Täter mit einem passenden Transportfahrzeug am Tatort gewesen sein müssen, um die Menge Sprit mitnehmen zu können.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 400 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Apensen unter der Rufnummer 04167-699240.

