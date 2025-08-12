Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Zwei Verletzte bei Unfall auf Autobahn 26, Tageswohnungseinbrecher in Oersdorf

Stade (ots)

1. Zwei Verletzte bei Unfall auf Autobahn 26

Am heutigen frühen Morgen gegen 07:50 h kam es auf der Autobahn 26 in Höhe der Anschlussstelle Dollern zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Autoinsassen verletzt wurden.

Zu der Zeit war ein 47-jähriger LKW-Fahrer mit seinem Fahrzeug aus Horneburg kommend in Richtung Stade unterwegs. Beim Spurwechsel nach links übersah er dann offenbar den von hinten auf der Überholspur ankommenden BMW einer 50-jährigen Autofahrerin aus Drochtersen.

Diese konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den LKW auf.

Dadurch kam ihr Auto ins Schleudern und nach rechts und sie fuhr anschließend noch auf einen dort auf der Einfädelungsspur fahrenden Ford Transit eines 67-jährigen Fahrers aus Hamburg auf. Alle drei beteiligten Fahrzeuge wurden bei dem Unfall zum Teil schwer beschädigt.

Die BMW-Fahrerin und ihre 20-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall zum Teil schwer verletzt und mussten nach der Erstversorgung durch den Stader Notarzt vom Rettungsdienst ins Elbeklinikum eingeliefert werden.

Die Feuerwehr Dollern rückte an der Unfallstelle an und sicherte die Unfallfahrzeuge ab. Die Feuerwehrleute unterstützen den Rettungsdienst und nahmen auslaufende Flüssigkeiten auf.

Die A 26 musste für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme und die Fahrbahnreinigung durch eine Spezialfirma bis gegen 10:30 voll gesperrt, der Verkehr wurde über die Bundesstraße 73 umgeleitet.

Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf ca. 35.000 Euro geschätzt.

2. Tageswohnungseinbrecher in Oersdorf

Am gestrigen Vormittag zwischen 09:10 h und 11:45 h sind bisher unbekannte Tageswohnungseinbrecher in Oersdorf in der Straße Masch nach dem Aufhebeln einer Terrassentür in das Innere eines dortigen Mehrfamilienhauses eingedrungen.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Räume konnten der oder die Täter dann Schmuck, Münzen und eine geringe Menge Bargeld erbeuten und damit unbemerkt die Flucht antreten.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04164-888260.

