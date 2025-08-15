Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Wieder Kupferdiebe in Harsefeld am Werk, Unbekannte brechen Schuppen bei Stader Waldkindergarten auf

Stade (ots)

1. Wieder Kupferdiebe in Harsefeld am Werk

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben unbekannte Kupferdiebe erneut in Harsefeld zugeschlagen und von einem Gebäude der Kirchengemeinde insgesamt 6 Meter Fallrohr abmontiert und mitgenommen. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04164-888260.

2. Unbekannte brechen Schuppen bei Stader Waldkindergarten auf

Unbekannte Täter haben vermutlich die Sommerferien genutzt und in der Zeit zwischen Freitag, den 18.07. und Donnerstag den 14.08. in Stade auf dem Hof Sternberg einen zum dortigen Waldkindergarten gehörenden Schuppen gewaltsam geöffnet und daraus dann mehrere Kettensägen der marke Stihl und andere Gartengeräte entwendet. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

