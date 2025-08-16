Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannter Autofahrer überholt Fahrzeuge, verursacht Unfall mit hohem Sachschaden und zwei Verletzten und flüchtet - Polizei sucht Zeugen und Verursacher

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Stade (ots)

Am heutigen Nachmittag gegen 15:50 h kam es auf der Kreisstraße 1 in der Gemarkung Fredenbeck zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden.

Ein bisher unbekannter Autofahrer befuhr zu der Zeit die K 1 in Fahrtrichtung Bundestraße 74. Er überholte dabei eine Fahrzeugkolonne. Durch den knappen Überholvorgang mussten die in Richtung Schwinge fahrenden Autos eine Vollbremsung hinlegen um nicht frontal zusammen zu prallen.

Der 37-jährige Fahrer eines Dodge Charger aus Agathenburg geriet dabei ins Schleudern. Sein Oldtimer kam in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem VW-Golf eines 53-jährigen Fahrers aus Stade frontal zusammen.

Beide Autos wurden bei dem Unfall schwer beschädigt.

Der Unfallverursacher, vermutlich ein Audifahrer mit dunklen S4/S6 oder RS4/RS6 mit CUX-Kennzeichen, kümmerte sich aber nicht weiter um die Unfallfolgen und setzte seine Fahrt fort. Gegen ihn wird nun wegen Verursachen eines Verkehrsunfalls mit Verletzten und Unfallflucht ermittelt.

Beide Autofahrer wurden bei dem Unfall verletzt und mussten nach der Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst ins Stader Elbeklinikum eingeliefert werden.

Die Feuerwehren aus Schwinge und Wiepenkathen rückten an der Unfallstelle an. Die Feuerwehrleute sicherten die Unfallfahrzeuge ab, nahmen auslaufenden Betriebsstoffe auf und halfen bei Aufräumarbeiten an der Unfallstelle.

Der durch den Unfall angerichtete Sachschaden wird auf ca. 105.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht nun den Unfallverursacher und Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrer und dem Verursacherfahrzeug geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Wache zu melden.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell