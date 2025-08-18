Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Fahrradschuppen in Buxtehude aufgebrochen und zwei E-Fahrräder entwendet, Ruderboot im Altländer Yachthafen in Jork entwendet

Stade (ots)

1. Fahrradschuppen in Buxtehude aufgebrochen und zwei E-Fahrräder entwendet

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben sich unbekannte Täter in Buxtehude in der Harburger Straße über ein Nachbargrundstück an einen Fahrradschuppen begeben und hier ein Blechelement aufgeschraubt.

So in den Schuppen gelangt, konnten der oder die Einbrecher dann dort zwei hochwertige E-Fahrräder der Marken SCOTT SUB Tour eRide 30 und CANYON Spectral ON CF 9 entwenden. Der angerichtete Schaden dürfte sich auf ca. 8.000 Euro belaufen.

Hinweise auf den oder die Täter und den Verbleib der Räder bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

2. Ruderboot im Altländer Yachthafen in Jork entwendet

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Mittwoch, den 02. Juli 2025 und Dienstag, den 29. Juli 2025 in Jork-Neuenschleuse das Gelände des dortigen Altländer Yachtclubs betreten und ein mit Stahlseil und Vorhängeschloss gesichertes rote Ruderboot der Marke PIONIER 8 entwendet, dass am Anleger abgelegt war.

Der angerichtete Schaden dürfte sich auf über 500 Euro belaufen.

Hinweise auf den oder die Bootsdiebe und den Verbleib des Bootes bitte an die Polizeistation Jork unter der Rufnummer 04162-913830.

