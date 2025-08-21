Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher dringen gleich zweimal in Verkaufswagen am Lühe-Anleger ein, Unbekannter entwendet Tasche mit Papieren und Bargeld aus Rettungswagen, Autokran kommt beim Ausweichen von der Straße ab

Stade (ots)

1. Einbrecher dringen gleich zweimal in Verkaufswagen am Lühe-Anleger ein

Unbekannte Einbrecher sind in zwei Nächten hintereinander gleich zweimal in einen Verkaufswagen am Lühe-Anleger in Grünendeich eingedrungen und haben diverse Soft-Getränke entwendet. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Steinkirchen unter der Rufnummer 04142-898130.

2. Unbekannter entwendet Tasche mit Papieren und Bargeld aus Rettungswagen

Ein bisher unbekannter Täter hat am gestrigen Mittwochmorgen zwischen 07:25 h und 08:00 h in Buxtehude in der Martinstraße einen dort kurzfristig zu einer Patientenversorgung geparkten Rettungswagen widerrechtlich geöffnet und dann daraus eine Umhängetasche mit Papieren, Mobiltelefon, Bargeld und EC-Karten entwendet. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 1.200 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

3. Autokran kommt beim Ausweichen von der Straße ab - Polizei sucht Unfallverursacher

Am heutigen frühen Morgen gegen 06:30 h ist es in Harsefeld Griemshorst zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Autokran von der Fahrbahn abgekommen ist.

Der 34-jährige Fahrer aus Buchholz war mit seinem Kran und einem Begleitfahrzeug auf dem Weg nach Harsefeld um dort einen Trafo umzusetzen als ihm auf der Kreisstraße 53 in Harsefeld-Griemshorst ein bisher unbekannter Fahrer eines weißen Sattelzuges entgegen kam.

Als dieser leicht auf die Gegenfahrbahn geriet, musste der Kranfahrer nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, geriet dabei dann aber in den Seitenraum und blieb in Schieflage im dortigen Graben stecken.

Die Bergung des Fahrzeuges mit zwei weiteren Kränen wird vermutlich noch mehrere Stunden andauern.

Die K 53 wurde durch die Straßenmeisterei für den Verkehr gesperrt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, der Sachschaden kann derzeit noch nicht geschätzt werden, dürfte sich aber mit den Bergungsmaßnahmen auf mindestens mehrere tausend Euro belaufen.

Die Polizei sucht jetzt den Unfallverursacher und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall oder dem weißen Sattelzug geben können.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04164-888260 bei der Polizeistation Harsefeld zu melden.

