Polizeiinspektion Stade

POL-STD: 21-jähriger Buxtehuder von zwei Unbekannten in der Fußgängerzone geschlagen und verletzt - Polizei sucht Zeugen und Täter

Stade (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 01:00 h ist es in der Buxtehuder Innenstadt zu einer Körperverletzung gekommen, für die die Polizei jetzt die Täter und Zeugen sucht.

Ein 21-jähriger Buxtehuder war zu der Zeit in der Fußgängerzone der Innenstadt zu Fuß aus Richtung Rathaus kommend in Richtung Bahnhof unterwegs. Hier wurde er in Höhe des Has-und Igel-Brunnens dann von zwei bisher unbekannten männlichen Personen angesprochen worden und unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Das Opfer konnte dann vor den Tätern in Richtung Viverstraße flüchten, wo er dann die Polizei informierte.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden Tätern, die in Richtung Innenstadt davongelaufen waren, blieb aber leider ohne Erfolg.

Der Buxtehuder wurde von der Besatzung eines Rettungswagens erstversorgt, brauchte aber nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Einer der beiden als südländisch beschriebenen Täter soll kurzgeschorenes Haar und eine dunkle Hautfarbe gehabt haben. Gegen sie wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fall oder den Täter geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 bei der Buxtehuder Polizei zu melden.

