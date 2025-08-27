PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl aus Fahrzeug

Morbach - Heinzerath (ots)

Am Montag, den 25.08.2025, kam es im Zeitraum zwischen 10:40 Uhr und 11:00 Uhr im Bereich des Ortseingangs Morbach-Heinzerath, aus Richtung Morbach gesehen, zu einem Diebstahl aus einem Fahrzeug.

Unbekannte Täter entwendeten aus einem verschlossenen Unimog, durch einen wenige Zentimeter geöffneten Fensterspalt, eine Geldbörse, welche sich in einer Arbeitstasche auf dem Beifahrersitz befunden hatte. Der durch den Diebstahl entstandene Schaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Betrag.

Die Polizei Morbach bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Ortslage Heinzerath beobachtet und kann sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Morbach unter der Telefonnummer 06533-93740 oder per Email an pimorbach.wache@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach
Hochwaldstraße 33
54497 Morbach
Tel.: 06533/9374-0
pimorbach@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

