POL-HB: Nr.: 0612 --52-Jähriger löst Polizeieinsatz aus--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Östliche Vorstadt, OT Peterswerder, Bei den drei Pfählen
Zeit: 	14.09.2025, 16:30 Uhr

Ein 52 Jahre alter Mann bedrohte am Sonntagnachmittag Polizisten nach einer Ruhestörung in der Östlichen Vorstadt mit einer Axt. Spezialkräfte mussten ihn mit einem Taser stoppen und er wurde in eine psychiatrische Einrichtung überstellt.

Etwa um 16:30 Uhr wurden Einsatzkräfte aufgrund von lauter Musik in die Straße Bei den drei Pfählen gerufen. Vor Ort trafen sie zunächst außerhalb des Mehrfamilienhauses auf den 52-Jährigen, der sehr sprunghaftes und aggressives Verhalten zeigte und kaum ansprechbar war. Plötzlich ergriff er eine Axt und ging bedrohlich auf die Polizisten zu, die daraufhin ihre Dienstwaffen zogen. Der Mann legte die Axt weg und flüchtete in seine Wohnung. Im weiteren Verlauf versuchten Kräfte der Verhandlungsgruppe den Kontakt mit dem Mann aufzunehmen. Dabei beobachteten die, wie dieser immer wieder mit gefährlichen Gegenständen, wie einer Schere oder einem Zimmermannshammer hantierte und laut herumschrie, dass er diese auch einsetzen werde.

Als der Mann schließlich auf ein benachbartes Garagendach sprang, auf dem sich auch Polizisten befanden, setzten Spezialkräfte einen Taser ein und stoppten ihn. Er erlitt dadurch Prellungen und Abschürfungen und wurde nach Abschluss der Maßnahmen zwangsweise in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Drei Polizisten wurden bei dem Einsatz leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Bastian Demann
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

