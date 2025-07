Polizei Wuppertal

POL-W: W Auffahrunfall auf dem Westring

Wuppertal (ots)

Am 25.07.2025, um 15:30 Uhr, kam es auf dem Westring zu einem Auffahrunfall mit einem Schwerverletzten (20). Der 20-Jährige war in einer Mercedes E-Klasse auf dem Westring in Fahrtrichtung Haan unterwegs. Als er verkehrsbedingt bremsen musste, fuhr aus bislang ungeklärter Ursache ein 29-jähriger Mann mit einem Renault Master auf den Mercedes auf. Der 20-Jährige wurde schwerverletzt durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei circa 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

