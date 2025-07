POL-W: W Raub in Barmen

Wuppertal (ots) - Am vergangenen Freitag (25.07.2025) führte die Polizei in Remscheid Lennep eine Vielzahl an Verkehrskontrollen durch. Ziel der Beamten waren Maßnahmen gegen Verkehrsteilnehmer, die sich als Raser und Poser darstellten. Die Polizisten legten drei Ordnungswidrigkeiten Anzeigen wegen erloschener Betriebserlaubnisse vor. Zwei Verkehrsteilnehmer bekamen eine Anzeige wegen vermeidbaren Lärms. Ferner wurden ...

