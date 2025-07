POL-W: W E-Scooter-Unfall in Barmen

Wuppertal (ots) - Gestern Nachmittag (27.07.2025, 17:50 Uhr) kam es in Barmen zu einem Raub. Ein 28-Jähriger wartete vor einem Mehrfamilienhaus an der Westkotter Straße, als ihn ein bislang Unbekannter ansprach. Unvermittelt sprühte der Mann seinem Opfer ein Reizgas ins Gesicht und entriss ihm seine schwarze Umhängetasche der Marke Adidas. Dann stieg der Räuber in ein Fahrzeug und entfernte sich. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Ford handeln. Der ...

