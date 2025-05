Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Diebstähle aus und an Kraftfahrzeugen

Wegberg-Watern/-Merbeck/-Harbeck/-Klinkum (ots)

In der Nacht von Sonntag (18. Mai) auf Montag (19. Mai) machten sich in Wegberg unbekannte Personen an mehreren Kraftfahrzeugen zu schaffen. Auf dem Weiherweg in Watern schlugen sie an einem Wagen eine Scheibe ein und stahlen vom Beifahrersitz eine Geldbörse. In der Straße Am Sportplatz im Stadtteil Merbeck erbeuteten sie aus einem Pkw geringe Mengen Bargeld. Auf der Harbecker Straße in Harbeck verschwand eine Jacke aus einem Auto und in Klinkum entwendeten sie in der Straße Am Tömp von einem am Heck eines Fahrzeugs befestigten Fahrradträger ein Pedelec. Ob für die Taten dieselben Täter in Frage kommen, klärt nun die Kriminalpolizei, die bereits erste Ermittlungen aufgenommen hat.

