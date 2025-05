POL-HS: Einbruch in Handwerkerfahrzeug

Erkelenz-Bellinghoven/-Granterath (ots) - Erneut wurden ältere Menschen im Kreis Heinsberg von Betrügern telefonisch kontaktiert, um im Anschluss an deren Bankkarten zu gelangen. Am Freitag (16. Mai) rief ein unbekannter Mann eine Bellinghovenerin an und erfragte am Telefon sensible Kontodaten. Zwischen 17 Uhr und 17.15 Uhr erschien dann ein weiterer Mann an der ...

mehr