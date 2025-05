Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Seniorin übergibt ihre Bankkarte an Betrüger

Zeugensuche

Erkelenz-Bellinghoven/-Granterath (ots)

Erneut wurden ältere Menschen im Kreis Heinsberg von Betrügern telefonisch kontaktiert, um im Anschluss an deren Bankkarten zu gelangen. Am Freitag (16. Mai) rief ein unbekannter Mann eine Bellinghovenerin an und erfragte am Telefon sensible Kontodaten. Zwischen 17 Uhr und 17.15 Uhr erschien dann ein weiterer Mann an der Wohnanschrift, der die Bankkarte der Seniorin in Empfang nahm. Der Abholer war etwa 25 bis 30 Jahre alt und zirka 170 Zentimeter groß. Gegen 18.30 Uhr wurde dann ein Mann aus Granterath von einem angeblichen Bankmitarbeiter telefonisch kontaktiert. Auch ihm wurden Probleme mit dem Konto vorgegaukelt und auch an seiner Wohnanschrift erschien ein paar Minuten später ein Mann, der die Bankkarte abholen wollte. Der ältere Mann wurde an der Haustür misstrauisch und händigte die Karte letztendlich doch nicht aus. Er beschrieb den Abholer als einen etwa 170 bis 180 Zentimeter großen und Anfang 20 Jahre alten Mann mit dunklen Haaren. Er war sportlich mit einem dunkelblauen T-Shirt und einer hellen Hose bekleidet. Die Polizei fragt: Wer hat in Bellinghoven im Bereich Am Liesenfeld sowie später in Granterath im Bereich Scheidt zu den genannten Tatzeiten verdächtige Beobachtungen gemacht? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat Hückelhoven der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell