POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Erkelenz-Kückhoven (ots) - Am vergangenen Freitag (16. Mai) entfernte ein Mann gegen 12.15 Uhr auf dem Kirchweg Unkraut. Hierfür nutzte er ein Abflammgerät. Vermutlich auf Grund der Trockenheit geriet eine Gartenhecke in Brand. Das Feuer breitete sich auf den Dachstuhl des angrenzenden Wohnhauses aus und verursachte einen Gebäudeschaden. Die verständigte Feuerwehr löschte die Flammen.

