Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Handwerker drängen älteres Ehepaar zu Reinigungsarbeiten

Zeugensuche

Gangelt-Niederbusch (ots)

Gegen 14 Uhr erschienen am Montag (19. Mai) bislang unbekannte Handwerker an der Wohnanschrift eines älteren Ehepaares und boten für einen niedrigen dreistelligen Betrag die Reinigung der Dachrinnen an. Bereits bei der Angebotsabgabe fing einer der Männer mit der Demontage der Dachrinnen an. Da die Eheleute sich überrumpelt fühlten, unterhielten sie sich in Hörweite der Handwerker darüber, dass sie möglicherweise Opfer einer Straftat werden könnten. Daraufhin entfernten sich die Unbekannten umgehend mit ihrem Fahrzeug, einer Art Transporter mit polnischem Kennzeichen und der Aufschrift "Dachdecker", in unbekannte Richtung. Die Männer waren mit schwarzen Hosen und weißen T-Shirts bekleidet. Einer wirkte osteuropäisch, der andere hatte eine dunkle Hautfarbe. Die Polizei fragt: Wer hat im Bereich der Straße Kleiner Weg verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat Hückelhoven der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

