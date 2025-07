Polizei Bielefeld

POL-BI: Bei Streit um Parksituation in die Luft geschossen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Baumheide - Aus Sicht eines 42-jährigen Autofahrers hatte ihn ein anderer mit seinem Pkw in der Straße Rabenhof eingeparkt. Als er den 30-jährigen Bielefelder am Samstagnachmittag, 05.07.2025, zur Rede stellen wollte, zog dieser eine Pistole, weil er sich von dem Älteren bedroht fühlte.

Bereits am Vortag hatte der 30-Jährige sein Auto in unmittelbare Nähe zu dem Pkw des 42-jährigen Bielefelders abgestellt. Als er am Samstag, gegen 15:35 Uhr zu seinem Fahrzeug ging, sprach ihn der 42-Jährige mehrfach auf die Parksituation an. Bei dem entstandenen verbalen Streit zog der Jüngere plötzlich eine Schreckschusspistole und schoss in die Luft. Er fühlte sich durch den 42-Jährigen, der angeblich einen Drehmomentschlüssel in der Hand gehalten haben soll, bedroht und habe deshalb einen Schuss abgegeben.

Nach der Schussabgabe meldeten sich beide Männer bei der Polizei. Streifenbeamte entdeckten ein Einhandmesser in einer Hosentasche des 30-Jährigen. Die Pistole hatte er in sein Auto gelegt. Sie stellten das Messer, die Waffe mit Munition samt kleinem Waffenschein sicher. Es soll überprüft werden, ob der Mann weiterhin geeignet ist, eine Waffe zu besitzen. Außer Arbeitsgeräten, wie Teleskopstiele, konnten die Polizisten bei dem 42-Jährigen keinen Drehmomentschlüssel finden.

Beide Männer wurden wegen Bedrohung angezeigt - der Jüngere zudem wegen Verstößen gegen das Waffengesetz.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell