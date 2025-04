Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbrecher in Detmold aktiv.

Lippe (ots)

In der Palaisstraße drangen Einbrecher in der Nacht von Montag auf Dienstag (28./29.04.2025) in ein Gebäude mit Büroräumen ein. Sie brachen die Haupteingangstür und zwei Bürotüren auf. Zu ihrer Beute gehörten Pralinen und eine Flasche alkoholfreier Sekt. Sie verursachten einen Sachschaden von etwa 1500 Euro. Im gleichen Zeitraum versuchten Unbekannte in ein Haus in der Fürstengartenstraße einzubrechen. Sie beschädigten ein Fenster und eine Tür, gelangten jedoch nicht in die Räumlichkeiten. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell