Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup. Treppengeländer geklaut.

Lippe (ots)

Unbekannte montierten zwischen Samstag und Dienstag (26. - 29.04.2025) ein Treppengeländer an einem Einfamilienhaus an der B 29 ab. Das Geländer aus Metall war an einer Treppe zum ersten Obergeschoss im Hof des Hauses angebracht. Der Wert der Beute liegt bei ungefähr 200 Euro. Zeugenhinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 5, Telefon 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell