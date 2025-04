Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal. Drei Verletzte.

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Nalhofstraße wurden am Dienstag (29.04.2025) zwei Personen leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 61-Jähriger gegen 14:55 Uhr mit seinem grauen Dacia in Richtung Extertal, als er Ecke Füttinger Straße aus bislang ungeklärter Ursache auf den entgegengesetzten Fahrstreifen fuhr. Eine ihm entgegenkommende 34-Jährige versuchte noch mit ihrem schwarzen Skoda auszuweichen, konnte die Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Der Skoda rutschte nach dem Zusammenstoß in den Straßengraben. Der 61-Jährige und die 34-Jährige wurden durch den Aufprall leicht verletzt, auch der 34-jährige Beifahrer der Frau erlitt leichte Verletzungen. Alle drei wurden in Kliniken gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei 25 000 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang übermitteln Sie bitte dem Verkehrskommissariat telefonisch unter 05231 6090.

